Las proyecciones del INE sobre la población en Chile: más de 20 millones en 2026 y más defunciones que nacimientos en 2028

De acuerdo a las Estimaciones y Proyecciones de Población que realizó el INE, en 2036 comenzaría una disminución gradual del número de habitantes en el país.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las Estimaciones y Proyecciones de Población en Chile, donde que el número de habitantes llegue a 20.150.948 personas en junio de 2026. Además, desde el organismo aseguraron que habrá una disminución en su crecimiento a partir de 2036.

En este sentido, expusieron que la población en nuestro país alcanzará un máximo de 20.643.490 personas a junio de 2035. A partir del año siguiente, “la población dejaría de crecer e iniciaría una reducción gradual hasta llegar a los 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070“.

Lo anterior, debido a la “continua caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, proyectándose a partir de 2028 que las defunciones superen a los nacimientos”.

Las proyecciones del INE sobre la población en Chile

El INE proyecta que en los próximos 50 años la fecundidad seguirá estando bajo el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) que disminuiría de 1,06 nacidos vivos promedio por mujer en 2024 a 0,92 en 2026.

Respecto al aumento de la esperanza de vida, explican que si bien los efectos del Covid-19 provocaron una reducción en la esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 (de 1,7 años), esta se mantendría ascendente, pasando de 74,6 años en 1992 a 88,4 en 2070 (86,7 años los hombres y 90,2 años las mujeres), siendo esta cifra de 81,8 años para el año 2026 (79,5 años para los hombres y 84,3 años para las mujeres).

Por otro lado, se espera una reducción progresiva del saldo migratorio en el mediano plazo (diferencia entre inmigración y emigración de personas nacidas tanto dentro como fuera del país). De acuerdo a las estimaciones, el saldo migratorio habría alcanzado un máximo de 200.000 personas en 2018, cuyo número bajó en el marco de la pandemia, para posteriormente situarse en valores en torno a 140 mil personas entre 2021 y 2022 y volver a disminuir de manera posterior a dichos años.