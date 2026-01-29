“El capricho de Irina”: la denuncia del sindicato de Prodemu contra Karamanos y la ministra Orellana

La organización de trabajadores acusó un “maltrato institucional” que está generando una progresiva precarización en el funcionamientode la fundación.

El sindicato de la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) apuntó contra la ex pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, al denunciar que la institución está recibiendo un “maltrato institucional” por parte de la actual administración.

De acuerdo con lo manifestado por la organización de trabajadores a través de un comunicado, dicho maltrato está generando una progresiva precarización en su funcionamiento.

En el texto, el sindicato planteó que “el punto de quiebre de esta historia tiene nombre propio. El capricho de Irina Karamanos“.

En esa línea, argumentó que “por una decisión personal, ideológica y completamente irresponsable, se eliminó la Dirección Sociocultural de la Presidencia sin estudios, sin evaluación de impacto y sin un plan de transición”.

“Las fundaciones fueron repartidas como paquetes incómodos entre ministerios que no tenían ni recursos, ni estructura, ni voluntad real para recibirlas“, añadió el comunicado.

Tras críticas a Karamanos desde Prodemu se cuestionó a Orellana

Además del papel de Karamanos, el sindicato de Prodemu también criticó a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en particular a su gestión.

En esa línea, los trabajadores de Prodemu aseveraron que la secretaria de Estado firmó un contrato que excluye derechos laborales emanados de contratos colectivos. Aquello, a pesar de que se habían concluido las negociaciones con ambas organizaciones sindicales de Prodemu.

“Esto no es desorden administrativo, es maltrato institucional. No es una falla técnica, es negligencia política grave. Dos nombres resumen este desastre: Irina Karamanos, por destruir sin medir consecuencias; Antonia Orellana, por administrar, profundizar y legitimar ese daño“, advirtió.

Desde el sindicato también alertaron que no se cuenta con los recursos para pagar los sueldos de los trabajadores correspondientes al mes de enero, algo que jamás había ocurrido “en 35 años de historia institucional”.

No obstante, consultada por T13, desde la secretaría de Estado descartaron que exista alguna dificultad para pagar las remuneraciones de este mes.

“La Fundación financia su personal con transferencias nominadas por Ley de Presupuestos y sus remuneraciones de enero no están en riesgo“, se aseguró desde el ministerio.

“El sindicato, en su legítima labor, observa algo que el Ministerio ha señalado: la dificultad de equiparar los beneficios laborales bajo el Código del Trabajo en fundaciones de origen público pero normativa privada como Prodemu, versus las formas de incentivos y bonos del sector público”, apuntó a continuación.