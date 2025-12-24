VIDEO – “Es una hipocresía”: oficialismo y oposición se unen contra Irina Karamanos y su postura por Primera Dama

La diputada Daniella Cicardini (PS) recordó que la eliminación de la figura por parte de Karamanos “no fue relevante para las mujeres”.

Irina Karamanos, ex pareja del presidente Gabriel Boric, tuvo una polémica reaparición, luego que saliera a cuestionar la figura de la Primera Dama, la cual recaerá a partir de marzo próximo en María Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast.

“Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el vacío dejado por reinados”, indicó la socióloga en redes sociales.

En esta línea, agregó: “Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”.

Ante las declaraciones de Irina Karamanos reaccionó la diputada Daniella Cicardini (PS), quien expresó que “si una mujer no quiere ser Primera Dama, está bien. Pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile“.

“Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Si la pareja del presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo?“, recalcó la legisladora, que instó a centrarse “donde de verdad importa, y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes”.

Republicanos sale a cuestionar a Irina Karamanos

Desde la oposición también salieron a cuestionar la postura expresada por la ex pareja del presidente Gabriel Boric, en voz de las diputadas Sofía Cid y Catalina del Real.

Sofía Cid recordó cuándo Irina Karamanos eliminó la figura de la Primera Dama, aseverando que “fue una decisión meramente ideológica, y en el caso de ella, una clara muestra de que son más importante las agendas personales para saltar a la fama que el sentir nacional. En lugar de fortalecer el trabajo que históricamente lideraron las Primeras Damas, optó por una oficina personal que generó confusión, polémica y ningún legado claro. Esta desconexión con la realidad le hace daño a Chile. Lo que falló no fue el cargo, fue la ideología que lo quiso borrar”.

Por su parte, la diputada del Real calificó de “increíblemente hipócrita” la postura de Karamanos: “Ella utilizó su posición para realizar viajes al extranjero y posicionar sus propios proyectos personales, utilizando el aparato estatal. Es vergonzoso que alguien como Karamanos, cuya participación en la esfera política se ha caracterizado más por su ideología, que por aportes sustanciales a la sociedad, se posicione como una voz crítica en este contexto. Creo que ha perdido toda credibilidad”, espetó.

En tanto, la diputada electa Valentina Becerra subrayó la falta de integridad en las críticas de la socióloga, advirtiendo que su discurso muestra una total falta de coherencia y ética. “Es descarado que, habiendo sido ex pareja del presidente Boric, haya utilizado su posición para construir su propia agenda ideológica y ahora pretenda posicionarse a través de la crítica”, enfatizó.