“Todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reaparece en medio del debate por el regreso del rol de Primera Dama

La socióloga se refirió en redes sociales a que María Pía Adriasola asumirá dicha figura en el próximo gobierno.

Irina Karamanos, ex pareja de Gabriel Boric y quien impulsó la eliminación del rol de Primera Dama, reapareció públicamente para meterse de lleno en el debate luego de que se anunciara que María Pía Adriasola marcará el regreso de dicha figura en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

Sobre el tema se refirió hace unos días la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien sostuvo que “evidentemente, la esposa de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol. Y en ese sentido no hay nada que se lo impida“.

Aún así, destacó que “lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco“.

En esta oportunidad fue Irina Karamanos la que se sumó a las reacciones por el regreso del rol de Primera Dama. A través de su cuenta en X sostuvo que “parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el vacío dejado por reinados”.

“Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, sentenció la socióloga.