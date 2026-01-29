VIDEO – “Las familias tienen prioridad antes que los árboles”: el cruce de Iván Poduje con ambientalista en seminario sobre reconstrucción

“Si usted quiere paralizar un proyecto contra la Ley de Catástrofe se va a tener que ir a juicio, pero no más paralización de proyectos”, le dijo el futuro ministro del Minvu al ambientalista.

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, atribuyó este jueves al “activismo ambiental” el lento avance en los trabajos tras los incendios que afectaron a Viña del Mar en 2024, durante su participación un seminario sobre reconstrucción durante el cual mantuvo un duro cruce con un ambientalista.

Quien asumirá como máxima autoridad del Minvu abordó el tema durante el encuentro En tiempos de resiliencia y reconstrucción, que organizó la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), oportunidad en la que sostuvo que “fanáticos ambientales en el gobierno tienen paradas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol“.

En su exposición, Poduje planteó que “tenemos un Hospital del Cáncer parado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas“.

A continuación, anunció que el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, impulsará una reforma “sustantiva” al Consejo de Monumentos Nacionales.

En esa línea, explicó que “si los señores del Consejo quieren ser Indiana Jones y sacar hallazgos que nos cuestan 80 mil millones, que benefician enormemente a los arqueólogos del consejo y a sus amigos arqueólogos de afuera, van a tener que tener un lugar para disponer los hallazgos, porque lo que no vamos a aceptar es que nos tranquen hospitales o viviendas para tener hallazgos en bodegas“.

El duro cruce de Iván Poduje con ambientalista

La tranquilidad en la que se realizaba la exposición de Iván Poduje se rompió cuando un asistente vinculado al ambientalismo le consultó sobre el vínculo entre la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y los incendios forestales.

“¿Cómo dice usted? ¿Usted dice que la Corma tiene la culpa de los problemas con los incendios?“, replicó el futuro ministro al hombre, que se identificó como un acádemico, y quien le contestó: “¿Quién más?”.

“Haga la denuncia en la Fiscalía, párese de acá y haga la denuncia en la Fiscalía (…) Yo he tratado con activistas como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora“, la dijo Iván Poduje al ambientalista.

“Ustedes que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, dijo, e invitó al hombre a conversar con las familias que no han conseguido una solución habitacional porque los proyectos están paralizados.

“A esas personas, no como usted, que nos paralizan proyectos por una palmera que ni siquiera vamos a sacar o por un belloto, las vamos a derivar a la justicia, y nosotros vamos a seguir adelante con nuestros proyectos“, planteó a continuación.

“Las familias tienen prioridad antes que los árboles”

Lejos de disminuir, el tono de la discusión entre el asistente y el futuro titular del Minvu fue subiendo de tono, ante lo que Poduje manifestó: “¿Se fija la violencia de este señor? Muchas veces, por la violencia de estos sujetos, se paralizan los proyectos. Yo le digo a este señor que nosotros tenemos abogados para irnos contra usted“.

“Si usted quiere paralizar un proyecto contra la Ley de Catástrofe se va a tener que ir a juicio, pero no más paralización de proyectos. Se acabó. Se acabó“, recalcó.

Finalmente, Iván Poduje aseveró que su postura frente al tema no significa que se vaya a descuidar el medio ambiente. “El pájaro carpintero me encanta, el alerce lo vamos a localizar. No vamos a talar nada, pero las familias tienen prioridad antes que los árboles. ¿Estamos claros? Gracias”, concluyó.