El ministro de Vivienda llegó a Penco para coordinar la ayuda tras los incendios forestales.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, visitó Penco, en la Región del Biobío, para participar en reuniones de coordinación frente a la emergencia causada por los incendios forestales, que ya han dejado miles de damnificados y más de 20 fallecidos.

Antes de ingresar a las reuniones, Montes habló sobre los próximos pasos tras la recopilación de las fichas FIBE y la Ficha 2, que evalúa de manera específica los daños en viviendas.

“Durante estos días hemos estado preparando la siguiente etapa. Ya hemos avanzado en algunos pasos importantes. Anoche, a las 21:00, ya contábamos con 1150 fichas 2, lo que demuestra que tenemos un equipo muy sólido y con experiencia, trabajando con gran rigor”, señaló el ministro.

Montes llega al Biobío tras incendios y descarta comparación con la reconstrucción de Valparaíso

Consultado sobre la comparación con la reconstrucción en Valparaíso, luego de los megaincendios de 2024 que afectaron Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso y Viña, y que dejaron 138 fallecidos, Montes aclaró:

“Los procesos son distintos y las realidades no son comparables. Valparaíso tiene características geográficas y jurídicas de las propiedades muy diferentes, lo que hace el proceso mucho más complejo. Allí, además, se desarrollaron soluciones individuales, principalmente por grupo y subgrupo”.

En cambio, el ministro explicó que en Biobío se busca enfrentar las necesidades de manera global. “Por ejemplo, en Ríos de Chile se requiere una solución para 720 familias, junto con un conjunto de medidas para otras 700 familias. Esto es algo que en Valparaíso no se podía hacer”, agregó.

Montes también indicó que durante este domingo se realizarán visitas a distintas zonas afectadas por los incendios, para supervisar la situación y avanzar en las acciones de ayuda.