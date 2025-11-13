La reacción de Iván Poduje, del equipo de Kast, tras ser vinculado a cuentas troll que han atacado a Jara y Matthei

El integrante del equipo de Kast mantuvo contactos con varias cuentas troll, donde incluso le dice a uno de estos usuarios: “Tenemos un café pendiente”.

El integrante del equipo de José Antonio Kast, Iván Poduje, mantuvo una serie de contactos con la red de cuentas troll que fueron denunciadas hace unas semanas por atacar a las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

De acuerdo a lo que reveló Ciper, que accedió a mensajes directos que se enviaron a través de X, incluso hay una invitación a tomar café a una de las cuentas que se dedican a hostigar a políticos.

Entre los contactos de Poduje también se encuentra el ex director de Canal 13, Patricio Góngora, quien en redes sociales se identificaba como @Patitoo_Verde en X, lo que quedó en evidencia en un reportaje de Chilevisión.

Los contactos de Poduje con cuentas troll

A través de los mensajes directos en la red social, el arquitecto recibió comunicaciones que incluían información falsa, las cuales provenían de al menos dos cuentas troll. Una de ellas es TOKY (@canserbero73), que expresó apoyo a Poduje y le escribió: “Gracias Profesor. Están pegando harto los de CHV (Chilevisión)”. Tras ello, el integrante del equipo de Kast respondió: “El hermano de (Jeannette) Jara está detrás de nosotros“.

Otro ejemplo corresponde a mayo de 2024, cuando el ex candidato a la alcaldía de Viña del Mar compartió una información sobre una compra del Ministerio de Agricultura tras un servicio prestado por el medio El Ciudadano e indicó que el Gobierno financiaba a quienes se “dedicaban a denostar a sus opositores”. Unas horas más tarde, la cuenta @DRESTRUM__Pl compartió el mismo documento con un mensaje similar.

En agosto, esta misma cuenta le envió a través de mensajes privados dicha publicación de mayo y le adjuntó una segunda orden de compra. Ante esto, Poduje le contestó: “Gracias por la info!“.

Asimismo, en junio de 2024, cuando se encontraba preparando su campaña para ser alcalde de Viña, recibió un mensaje privado de Dress, un conocido troll de la red social, quien le advirtió que lo atacarían “con todo”. Este mismo usuario la aseguró que tenía conocimiento de este tipo de prácticas, ya que tendría personas infiltradas en “grupos frenteamplistas”. Frente a esto, Poduje le agradeció y le contestó: “Tenemos un café pendiente“.

¿Qué dijo Iván Poduje tras ser vinculado a cuentas troll?

Con respecto a este tipo de comunicaciones, Poduje le bajó el perfil y aseveró que “toda la gente que está en Twitter está acostumbrada a hablar con este tipo de gente. Así es Twitter”. En cuanto al “café pendiente”, dijo que es solo “un decir”.

Tras la publicación del artículo de Ciper, Iván Poduje cuestionó: “Los contactos son responder DMs de usuarios que nunca he visto en persona”, mientras que en otro tweet expresó: “Solo respondí a los troll. Eso no es grave”.