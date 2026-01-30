FOTOS – “Uno necesita aprender”: qué dijo Kast y cómo fue su visita a la mega cárcel de Bukele en El Salvador

Kast llegó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en compañía de los futuros ministros de Seguridad y Relaciones Exteriores, Trinidad Steinert y Francisco Pérez, respectivamente.

Con el propósito de “tomar ideas” que “puedan ser aplicables a la realidad chilena”, el presidente electo, José Antonio Kast, visitó este viernes la cárcel de máxima seguridad que implementó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Kast llegó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en compañía de los futuros ministros de Seguridad y Relaciones Exteriores, Trinidad Steinert y Francisco Pérez, respectivamente.

La comitiva recorrió el lugar acompañada por los ministros salvadoreños de Seguridad, Gustavo Villatoro, de Defensa, René Francis Merino, así como el director del Cecot, cuyo nombre no se divulga por un tema de seguridad.

Custodiados por agentes de seguridad, Kast y sus futuros ministros se movilizaron por diversas áreas del recinto, e incluso se acercaron a uno de los pabellones en los que permanecen encerrados los reclusos.

Los comentarios de Kast sobre la cárcel de Bukele

Previo al recorrido por la cárcel que mandó construir Nayib Bukele, José Antonio Kast apuntó que se trata de un lugar que “tiene un sistema especial de control de delincuentes peligrosos“.

“Para Chile es muy importante conocer distintos sistemas penitenciaros que se insertan dentro de un gran sistema judicial y de seguridad que permite que pandilleros, que han asesinado, torturado y violentado a las familias, estén en un régimen de aislamiento total”, complementó.

Indicó a la vez que, aunque el sistema penal de El Salvador es diferente del chileno, “queremos estudiarlo y conocerlo, no necesariamente (para) replicarlo de la misma manera, pero uno necesita aprender“.

El recinto, con capacidad para albergar hasta 40 mil reos, lo inauguró Bukele en 2023, y en él permanecen encerrados miembros de estructuras catalogadas como terroristas y criminales de alta peligrosidad.