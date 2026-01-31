Tiene los días contados: Gobierno de Kast anunció el fin del Pase Cultural tras denuncia por mal uso de dinero

Un reportaje evidenció el mal uso del beneficio por parte de jóvenes, lo que llevó al Ejecutivo a presentar una denuncia ante el CDE por eventuales irregularidades.

El futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, confirmó que no continuará con el Pase Cultural implementado por el Gobierno de Gabriel Boric, sino que será suspendido.

Junto con eso, el actual diputado solicitó a Contraloría que inicie un oficio a raíz de un reportaje emitido en Tele13, donde se denuncia que beneficiarios han utilizado el dinero para pagar en locales nocturnos o alcohol.

“A partir del 11 de marzo, como futuro ministro de la Cultura, se suspenderá este pase“, consignó en su cuenta en X. Junto con eso, agregó que “desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos”.

El Pase Cultural es un beneficio que otorga $50.000, los que puedes recibir en tu Cuenta RUT, para costear actividades como compra de libros, asistencia a conciertos o cine.

En redes sociales, quienes recibieron el dinero reconocieron que “pague en una disco, solo pagué y se descontó del pase” o explicaron que “yo pedí las 50 lucas en libros y después pedí el reembolso, y ahí queda en tu cuenta normal“.

Tras el reportaje, desde el Gobierno anunciaron que presentaron una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado para que se investiguen eventuales irregularidades.