Falleció Adolfo Bañados Cuadra: el legado del juez detrás del Caso Lonquén y el asesinato de Orlando Letelier

Su trayectoria judicial estuvo marcada por la investigación de crímenes de la dictadura y más de cuatro décadas en el Poder Judicial.

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento del abogado y ex ministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados Cuadra, a los 103 años. Su nombre quedó estrechamente ligado a la investigación y tramitación de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, rol que lo convirtió en una figura clave dentro del Poder Judicial en el período de transición democrática.

Entre los procesos más emblemáticos que encabezó se encuentra el denominado “Caso Lonquén”, relativo a la desaparición de quince hombres detenidos en 1973, cuyos restos fueron hallados años más tarde en antiguos hornos de cal.

Asimismo, tuvo un papel decisivo en la investigación del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976. Esta causa derivó, en 1993, en la condena de varios integrantes de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos su entonces director, Manuel Contreras.

La trayectoria del juez Adolfo Bañados Cuadra

Bañados cursó estudios de Derecho en la Universidad de Chile y dio inicio a su trayectoria judicial en 1948, cuando ingresó al Poder Judicial como secretario judicial y notario conservador de la comuna de Calbuco.

Posteriormente fue designado magistrado del Juzgado de Letras de Yungay, para luego desempeñarse en el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua y, más adelante, en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. En 1963 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y, tres años después, asumió como juez de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En esta última instancia ejerció funciones durante más de 24 años, período en el cual también ocupó la presidencia del tribunal.

Ya en 1990, iniciada la transición democrática, asumió como ministro de la Corte Suprema, cargo que desempeñó hasta enero de 1998, cuando dejó la judicatura al cumplir el límite de edad establecido por la ley.

En 2022, la Corte Suprema realizó un homenaje a su trayectoria. En esa ocasión, el entonces ministro Haroldo Brito señaló que “era oportunidad saludarlo y destacar de alguna forma su actuación profesional. El país lo conocía enteramente, todos los días, por años”, destacando así la relevancia pública y el impacto de su labor judicial a lo largo de décadas.