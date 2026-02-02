Enel recordó que “los cortes de luz programados se comunican con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades”.

La empresa Enel informó que habrá u nuevo corte de luz programados este lunes 2 de febrero en siete comunas de la Región Metropolitana (RM).

La compañía señaló que la interrupción del suministro eléctrico podría durar hasta siete horas en algunos sectores.

En su sitio web, Enel recordó que “los cortes de luz programados se comunican con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades”.

Si deseas verificar si tu domicilio se verá afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información necesaria.

Además, en caso de que la suspensión del servicio afecte a personas que dependen de equipos médicos eléctricos, se puede solicitar asistencia a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

En específico, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Quilicura, Independencia, Providencia, Las Condes, La Florida, Estación Central y Lo Prado.

Confirman corte de luz en la RM: revisa todas las comunas afectadas

Quilicura

Independencia

Providencia

Las Condes

La Florida

Estación Central

Lo Prado

Enel realiza cortes de luz principalmente por motivos de mantenimiento y seguridad de la red eléctrica. Estos cortes programados permiten revisar y reparar líneas, transformadores y otros equipos, prevenir fallas mayores, y mejorar la calidad y estabilidad del suministro a largo plazo.

Aunque para los usuarios puede resultar molesto, estas interrupciones buscan evitar apagones inesperados y garantizar que la infraestructura eléctrica funcione de manera segura y eficiente, especialmente en zonas con alta demanda o instalaciones antiguas.