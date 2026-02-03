FOTOS – Así son los centros de prevención del delito basados en el modelo Bukele que abrirá La Florida

Cada centro contará con cámaras de vigilancia y personal para patrullaje en terreno para contribuir a una respuesta preventiva, cercana y coordinada.

La Municipalidad de La Florida confirmó que está a punto de inaugurar seis centros de prevención del delito en la comuna, los que están basados en los modelos de seguridad comunal que implementó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

De acuerdo con lo informado por el municipio, durante su candidatura para el sillón edilicio, en 2024, el alcalde Daniel Reyes viajó al país centroamericano a fin de conocer en terreno algunas medidas implementadas por el mandatario salvadoreño para controlar la delincuencia.

En esa línea, desde la municipalidad se precisó que en una fecha próxima comenzarán a funcionar los denominado Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad (CUBO), que combinan seguridad, prevención, tecnología, deporte y oportunidades de desarrollo comunitario.

En esa línea, cada uno de los centros de seguridad comunal contará con espacios comunitarios para talleres y reuniones vecinales, atención ciudadana y orientación municipal.

También incluirán servicios asociados a la Tarjeta Vecino Vive La Florida, zonas de cowork municipal para trabajo y oferta de capacitaciones y apoyo social municipal.

En materia de seguridad, cada CUBO contará con cámaras de vigilancia y personal para patrullaje en terreno. Aquello para contribuir a una respuesta preventiva, cercana y coordinada en materia de seguridad barrial.

Dónde estarán los centros de prevención del delito en La Florida

Según detalló la Municipalidad de La Florida, ya están definidos los lugares en los que se ubicarán los centros de prevención del delito.

En concreto, los CUBO se situarán en:

Las Perdices con Macul Alto

El Hualle con Rojas Magallanes

Santa Amalia con Avenida La Florida

Vicuña Mackenna con Diego Portales (Plaza Los Copihues)

Los Quillayes con Santa Raquel

Las Gardenias con Santa Raquel

Los primeros CUBO en ser inaugurados serán los de El Hualle sur con Rojas Magallanes y Los Quillayes con Santa Raquel, que actualmente tienen más de un 85% de avance.

Desde el municipio indicaron que las ubicaciones de los centros asegurarán cobertura territorial, cercanía y acceso equitativo para los vecinos de distintos puntos de la comuna.

Al abordar el tema, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, sostuvo que “la seguridad es una de las prioridades principales de nuestra gestión (…) Aquí hay planificación, presencia del Estado local y una convicción profunda de que los vecinos merecen vivir sin miedo. En La Florida, la seguridad dejó de ser un discurso y pasó a ser acción”.

Respecto de este modelo de seguridad, desde el municipio floridano se indicó que existen centros similares en ciudades como Medellín, Bogotá, Barcelona, Madrid e incluso en Nueva York y Tokio.