“Les pido respeto”: las primeras declaraciones de Alberto Larraín al salir del Centro de Justicia

Tras decretarse su arraigo nacional, Alberto Larraín fue acechado por la prensa en la salida del Centro de Justicia, intentando obtener sus primeras declaraciones tras cuatro jornadas de formalización por el Caso ProCultura.

Luego de las declaraciones que entregó su abogado, los periodistas esperaban que el cofundador de la fundación en cuestión conversara con ellos. Lo que no ocurrió.

Si bien intentó irse en silencio, ante la insistencia de la prensa apostada en el lugar, Alberto Larraín entregó escuetas declaraciones al dejar el Centro de Justicia.

“Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia, pueden buscarlo en los audios”, señaló al ser consultado por el dinero que no se alcanzó a ejecutar en el programa de prevención del suicidio para el que fueron contratados por el Gobierno Regional Metropolitano.

En esa misma línea, el confundador de ProCultura insistió en que “creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos, así que por favor les pido respeto, respeto por mi familia, ya hablamos. Está todo en la audiencia”.

De esta forma, Larraín terminó retirándose del lugar para partir de regreso a su casa a cumplir con el arraigo nacional decretado por el Séptimo Juzgado de Garantíal