Llegó la hora de Claudio Orrego: cuándo se revisaría la solicitud de desafuero del gobernador por Caso ProCultura

El gobernador de la Región Metropolitana tiene la calidad de imputado en la investigación por el Caso ProCultura.

Tras los cuestionamientos por la demora, la Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer que pondrá en tabla la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, por lo que podría revisarse durante la próxima semana.

El presidente del tribunal del alzada capitalino, Fernando Carreño, confirmó esta decisión en medio de las audiencias de formalización por el Caso ProCultura, una de las aristas del Caso Convenios, donde se indagan traspasos de fondos públicos a fundaciones.

El gobernador metropolitana tiene la calidad de imputado, aunque no ha sido formalizado, precisamente por la no tramitación de la solicitud de su desafuero. Pese a ello, Orrego ha sido nombrado en diversas ocasiones en las audiencias, donde el Ministerio Público apunta a su rol en el presunto fraude al Fisco.

Cuándo se revisaría el desafuero de Claudio Orrego por el Caso ProCultura

De acuerdo a El Mercurio, la revisión del desafuero se realizará en un Pleno Extraordinario. Sin embargo, el calendario judicial está sujeto a las estrategias de las defensas y querellantes.

En este sentido, si ninguna de las partes pide la suspensión, la revisión de la solicitud se llevará a cabo la próxima semana. En caso de que alguna de ellas decida suspender el proceso, la revisión se programaría para la última semana de febrero.

Con respecto a los cuestionamientos por la demora de la tramitación del desafuero, considerando que está pendiente desde septiembre del año pasado, Carreño comentó afirmó que “estamos con mucho trabajo. Todas las semanas hemos tenido plenos extraordinarios, además del Pleno ordinario de los lunes”.

Previamente, luego de que se concretaran las detenciones de Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, por el Caso ProCultura, el abogado de Claudio Orrego, Aldo Díaz, le envió un recado a la Fiscalía.

“Estamos muy tranquilos. Estamos a la espera de los alegatos de la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago”, comenzó diciendo.

Sobre lo anterior, aseveró que “sabemos, y estamos confiados en ello, que la solicitud de desafuero será rechazada en todas sus partes por ser infundada y estar mal planteada“.