Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

“Falta total de humanidad”: senadora Campillai cuestiona eventual indulto a carabinero que la dejó ciega

“No me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega”, manifestó la legisladora al referirse a los dichos del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La senadora Fabiola Campillai afirmó este viernes que “no me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega”, al comentar los dichos de Johannes Kaiser, quien aseveró que de resultar electo en las Elecciones Presidenciales 2025 indultará al ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien fue condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en la persona de la legisladora.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario abordó el tema en el podcast Cómo te lo explico, donde le preguntaron a qué carabineros indultaría en caso de llegar a La Moneda. “En principio me encantaría soltar a todos”, respondió de entrada.

Cuando se le consultó por el caso particular del ex capitán Maturana, Johannes Kaiser contestó sin dudar que “también”.

¿Por qué indultaría yo? Porque le quiero dar garantías a Carabineros de que la próxima vez que los amigos de Gabriel Boric salgan a quemar nuestro país, efectivamente la persecución va a ser contra los delincuentes“, complementó.

Senadora Campillai criticó a Kaiser por su anuncio de indulto

Al abordar los dichos de Johannes Kaiser sobre el indulto a Maturana, la senadora Fabiola Campillai escribió en su cuenta de X que “no me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones“, apuntó.

A continuación añadió que “sus palabras muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia“.

Nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular. Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda”, cerró su mensaje la parlamentaria.

Notas relacionadas

Edición 15 de Revista D: las voces más claras en las horas más inciertas
Sociedad

Edición 15 de Revista D: las voces más claras en las horas más inciertas

Columnas, entrevistas, crónicas, ensayos. Con todas las armas del periodismo y la opinión, la edición 15 de Revista D (que sale el mismo día en que EL DÍNAMO cumple 15 años) viene a ofrecer una lúcida radiografía del Chile que vota este fin de semana, reuniendo voces que piensan el país en profundidad: Felipe Alessandri, Rafael Gumucio, Roberto Ampuero, Patricio Fernández, María José O’Shea, Leonidas Montes, Pablo Halpern, Anne Traub y Matías del Río, entre otros, tratan de guiarnos en un escenario incierto y, a estas alturas, emocionante.

Rodrigo León
La campaña imposible
Política

La campaña imposible

Cuando esta revista salió al ruedo, hace ya siete meses, la batalla presidencial parecía sentenciada a favor de Matthei y Tohá. Pero, como usted habrá notado, con el tiempo las cosas fueron cambiando. Mucho. Tras entrevistar y perfilar en su momento a los ocho candidatos, nuestro columnista analiza cómo se fueron convirtiendo y qué les fue pasando hasta llegar a la meta este fin de semana.

Rafael Gumucio
Zohran Mandami o la revancha del exilio
Opinión

Zohran Mandami o la revancha del exilio

Mamdani pasó su primera infancia en Uganda y Sudáfrica antes de que su familia se mudara a Manhattan en 1999. Se naturalizó estadounidense en 2018. Su segundo nombre, Kwame, honra a Kwame Nkrumah, quien condujo a Ghana a la independencia en 1957. Nkrumah creía que la verdadera liberación requería justicia económica mediante el socialismo. Esa visión redistributiva reaparece en el discurso de Mamdani.

Foto del Columnista Pablo Halpern Pablo Halpern
Chile, según Ampuero
Política

Chile, según Ampuero

Desde su “jardín de Epicuro” en Olmué, Roberto Ampuero medita sobre nuestro país, política internacional, Dios, las elecciones y la necesidad de un nuevo sueño nacional. Entre árboles generosos y en conversación pausada, el escritor que fue embajador y Canciller nos cuenta que hoy tiene en el silencio de la montaña muchas respuestas que no encontró en el ruido de la ciudad.

Isabel Ossa
Las riendas de la derecha
Opinión

Las riendas de la derecha

El 85% declara que irá a votar. La mayoría dice que lee noticias y conversa con amigos y familiares sobre política. Y aunque esta efervescencia es habitual en períodos electorales, en esta contienda es más intensa. Pareciera que hay mucho más en juego.

Foto del Columnista Leonidas Montes Leonidas Montes