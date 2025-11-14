“Falta total de humanidad”: senadora Campillai cuestiona eventual indulto a carabinero que la dejó ciega

“No me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega”, manifestó la legisladora al referirse a los dichos del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario.

La senadora Fabiola Campillai afirmó este viernes que “no me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega”, al comentar los dichos de Johannes Kaiser, quien aseveró que de resultar electo en las Elecciones Presidenciales 2025 indultará al ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien fue condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en la persona de la legisladora.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario abordó el tema en el podcast Cómo te lo explico, donde le preguntaron a qué carabineros indultaría en caso de llegar a La Moneda. “En principio me encantaría soltar a todos”, respondió de entrada.

Cuando se le consultó por el caso particular del ex capitán Maturana, Johannes Kaiser contestó sin dudar que “también”.

“¿Por qué indultaría yo? Porque le quiero dar garantías a Carabineros de que la próxima vez que los amigos de Gabriel Boric salgan a quemar nuestro país, efectivamente la persecución va a ser contra los delincuentes“, complementó.

Senadora Campillai criticó a Kaiser por su anuncio de indulto

Al abordar los dichos de Johannes Kaiser sobre el indulto a Maturana, la senadora Fabiola Campillai escribió en su cuenta de X que “no me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones“, apuntó.

A continuación añadió que “sus palabras muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia“.

“Nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular. Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda”, cerró su mensaje la parlamentaria.