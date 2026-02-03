Quién es el peligroso líder criminal de Los Pulpos que podría estar en Chile

La Policía de Perú emitió una orden de captura internacional contra el líder de la banda criminal, alertando sobre su posible presencia en Chile.

En las últimas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una orden de captura internacional contra Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de la organización criminal “Los Pulpos”, quien pese a ser condenado a cadena perpetua, se encuentra prófugo de la justicia hace casi dos años.

Bajo este contexto, las autoridades policiales sostuvieron que el criminal podría estar en Chile, luego de escabullirse de una detención en Bolivia, lugar en el que fue capturada su esposa.

El comandante general de la policía peruana, Óscar Arriola, afirmó que “hay una probabilidad sostenida” de que el líder de Los Pulpos “se encuentre en Chile”. Lo anterior, después de que se confirmara que Cruz Torres “estuvo hace unos días en Bolivia”, donde se llevó a cabo la detención de su esposa, Keisy Salvatierra.

De acuerdo a la autoridad, este operativo forma parte de una “dinámica en contra de la criminalidad organizada (…) que ha superado las fronteras”, situación por la cual se requiere un trabajo en conjunto con las demás policías de la región, tales como Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.

Siguiendo en esa línea, el general de la Policía de Perú dio a conocer que tomó contacto directamente con el director de la PDI, Eduardo Cerna, con el objetivo de dar con el paradero de Jhonsson Pulpo, descartando informaciones preliminares sobre una presunta captura del delincuente en el país.

Jhonsson Cruz Torres, el líder de Los Pulpos que podría estar en Chile

Jhonsson Smit Cruz Torres tiene 26 años y su búsqueda comenzó en 2024. De acuerdo a su prontuario, fue condenado a presidio perpetuo por la comisión de diferentes delitos, como el asesinato de un comerciante en 2020.

Según medios locales, tras escapar de Perú, el líder de Los Pulpos habría realizado cambios a su apariencia con cirugías estéticas. Además, recurrió a documentos falsos para dificultar su captura en América del Sur.

En concreto, se le acusa de los delitos de homicidio, sicariato, extorsión y secuestro, por los que se mantiene vigente una recompensa de 500.000 soles (más de 128.800.000 pesos chilenos) dentro del programa del Ministerio del Interior de Perú.