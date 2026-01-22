PDI detiene a presunto responsable de uno de los incendios forestales que dejó más de 20 muertos

La policía civil puntualizó que en las próximas horas aportará más detalles sobre el caso, pero recalcaron que existen pruebas para corroborar su participación en los hechos indagados.

La Policía de Investigaciones (PDI) ratificó la detención un hombre de 39 años, quien es sindicado como el presunto autor material de uno de los incendios forestales que han azotado a la Región del Biobío, y a otros sectores del sur del país desde el pasado fin de semana.

Según informó radio Biobío, el individuo de nacionalidad chilena es apuntado como responsable de uno de los focos ubicados en la zona de Trinitarias, Concepción.

Desde la PDI precisaron que el hombre estaba manipulando una cocina a leña en mal estado, lo que terminó provocando uno de los incendios forestales.

En esta línea, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que el detenido “va a ser pasado a control de detención mañana (viernes) en el Juzgado de Garantía de Concepción. En esa audiencia la prensa va a tener acceso a los detalles de la detención, y de este trabajo realizado por el fiscal”.

Sin embargo, adelantó que “tiene participación en el incendio que termina provocando las, hasta hoy, 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco, específicamente el sector de Lirquén, y una persona en la comuna de Tomé, en el sector de Punta de Parra”.

Por su parte, la policía civil puntualizó que en las próximas horas aportará más detalles sobre el caso, pero recalcaron que existen pruebas para corroborar su participación en los hechos indagados.