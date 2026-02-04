Qué se sabe del estado de salud de Marta Larraechea: fue internada de urgencia en San Antonio

La esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se habría descompensado, por lo que inicialmente se la llevó a un Cesfam local.

La ex primera dama Marta Larraechea sufrió una emergencia médica este miércoles, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

De acuerdo con las primeras informaciones, la esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se habría descompensado, por lo que inicialmente se la llevó a un Cesfam local y luego se la derivó al hospital de San Antonio.

La emergencia se produjo mientras esposa del ex mandatario se encontraba de vacaciones con su familia en la comuna de Santo Domingo.

Qué generó el problema de salud de Marta Larraechea

Las primeras versiones plantearon que Marta Larraechea habría presentado una afección cardiaca, y según se indicó, se planea trasladarla en helicóptero a un centro asistencial de Santiago.

Sin embargo, más tarde fuentes médicas atribuyeron la emergencia a una reacción alérgica severa tras una picadura de abeja, lo que le generó dificultades respiratorias a la ex primera dama.

A raíz de esta situación, el personal médico decidió intubarla, luego de lo cual se mantiene con soporte respiratorio.

La última aparición pública de Marta Larraechea se produjo el pasado 13 de enero de este año, cuando participó en una de las reuniones que organizó María Pía Adriasola, la esposa del presidente electo, José Antonio Kast, con ex primeras damas.

Noticia en desarrollo…