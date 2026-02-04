¿Suben, bajan o se mantienen?: revisa cuánto variarán los precios de los combustibles desde este jueves 5 de febrero

La empresa estatal recordó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer la variación que tendrán los combustibles en el país, a partir de este jueves 5 de febrero.

Junto con revelar su informe semanal de precios, la empresa estatal recordó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno“, ya que aquello es una decisión que adoptan las compañías distribuidoras de forma autónoma.

Respecto de la estimación de precios de los combustibles, la ENAP explicó que tiene en cuenta los valores de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos), así como otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, entre los que mencionó el transporte marítimo hasta Chile.

Además, hizo referencia a que se consideran las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

El precio de los combustibles desde este jueves según la ENAP

La mayor novedad en el precio de los combustibles desde este jueves 5 de enero la tendrá el kerosene (parafina).

En concreto, los combustibles presentan las siguientes variaciones: