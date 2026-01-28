Fuerte alza de la parafina es la mayor sorpresa: cuánto variarán los precios de los combustibles

La empresa estatal recordó que no fija los precios en el mercado de combustibles, sino que lo hacen las mismas compañías distribuidoras.

Pese a estar en medio del verano, el precio de la parafina registrará una fuerte alza a partir del jueves 29 de enero, de acuerdo con lo reportado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la que dio a conocer este miércoles la variación de los precios de los combustibles de esta semana.

La empresa estatal recordó que no fija los precios en el mercado de combustibles, por lo que son las mismas compañías distribuidoras las que de forma autónoma modifican el valor de los diversos derivados de hidrocarburos a partir del informe estimado, dada la condición de mercado abierto y competitivo.

En su informe indicó, en todo caso, que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras“.

Cuánto variarán los precios de los combustibles

De acuerdo con lo informado por la ENAP, el precio de la parafina registrará un alza de 29 pesos por litro a partir de este jueves.

En concreto, las variación en los precios de los combustibles serán las siguientes:

Bencina de 93 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Bencina de 97 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Kerosene (parafina) : +29 pesos por litro.

: +29 pesos por litro. Diésel : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

Es importante recordar que el precio de las gasolinas se ajusta cada tres semanas, mientras que el valor de la parafina se actualiza semanalmente, todos los jueves.