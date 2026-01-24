Ex gerente de ENAP demanda a la estatal por $638 millones tras despido: lo acusan de “apitutar” a su pareja

ENAP explicó que su despido se basó en una investigación liderada por el ex fiscal Carlos Gajardo, que concluyó en una supuesta falta de probidad.

El ex gerente corporativo de ENAP Refinerías, Patricio Farfán Bórquez, presentó una demanda ante los tribunales laborales de Valparaíso tras ser desvinculado de la estatal por presuntas irregularidades en la contratación de su pareja, Alejandra Ternicien.

De acuerdo a la información consignada por Biobío, ENAP explicó que su despido se basó en una investigación liderada por el ex fiscal Carlos Gajardo, que concluyó en una supuesta falta de probidad al intervenir en el proceso de selección de Ternicien para un cargo directivo en Concón.

Sin embargo, Farfán sostiene que su despido formó parte de un “montaje artificial” y que nunca se respetó su derecho a presentar su versión de los hechos.

La demanda de tutela laboral sostiene que ENAP vulneró el debido proceso, al no permitir que el ejecutivo se defendiera durante la investigación interna.

Junto a ello, la defensa de Farfán afirma que su relación sentimental con Ternicien comenzó en julio de 2025, meses después del proceso de selección cuestionado, y que su participación en el concurso fue únicamente técnica.

Además, solicita una indemnización superior a $638 millones, alegando perjuicios morales y daño a su reputación profesional por la filtración del caso a los medios de comunicación.

Por su parte, ENAP defendió la investigación interna, describiéndola como robusta y confidencial, y aseguró que todos los antecedentes están disponibles para la justicia. La estatal sostuvo que el despido cumplió estrictamente con los protocolos internos sobre conflictos de interés.

La controversia se intensificó al confirmarse que la pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2025, hecho que ENAP utilizó para cuestionar supuestas omisiones en las declaraciones de interés de Farfán mientras dirigía las refinerías del país.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso ya fijó audiencias para que ENAP presente el expediente del sumario, documento al que Farfán afirma no haber tenido acceso. Paralelamente, Alejandra Ternicien también presentó una demanda tras su desvinculación.

El caso ha generado tensión interna en la compañía, especialmente después de que algunos sindicatos celebraran la salida del ejecutivo, calificándola como un “triunfo” contra el nepotismo, un argumento que la defensa de Farfán utiliza para reforzar su tesis sobre vulneración a la honra.