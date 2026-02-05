El liquidador realizó un inventario de diversos bienes al interior del edificio, incluyendo una colección de obras de arte y mobiliario.

Esta semana se dio a conocer la incautación de bienes del Club de La Unión, histórico recinto ubicado en el centro de Santiago, en el marco de su proceso de quiebra y ante un eventual remate.

La diligencia se concretó luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el recurso presentado por los abogados del club contra la resolución que decretó la liquidación de la sociedad a comienzos de 2025.

El Club de La Unión arrastra una delicada situación financiera desde hace varios años, la que, según se expuso durante el proceso, se vio agravada tras el estallido social de 2019 y la posterior crisis sanitaria. Estos antecedentes fueron planteados por la defensa de la parte deudora durante la diligencia de incautación.

Quiebra del Club de la Unión: liquidador incauta bienes y prepara remate para pagar deudas

En ese contexto, el liquidador de la quiebra de la Corporación Club de La Unión, Ernesto Pérez, realizó un inventario de diversos bienes al interior del edificio, incluyendo una colección de obras de arte y mobiliario, los cuales quedaron bajo custodia mientras avanza el proceso concursal.

Sin embargo, la medida generó una inmediata reacción de Unión Inmobiliaria S.A., sociedad propietaria del inmueble y de los activos donde funciona el club, que emitió un comunicado cuestionando el procedimiento.

En el texto dado a conocer por La Tercera, la empresa sostuvo que “ante la diligencia realizada por el liquidador, Sr. Ernesto Pérez Vera, el pasado 29 de enero, Unión Inmobiliaria S.A. declara tajantemente que se han incautado de forma errónea bienes que son de nuestra exclusiva propiedad”.

Asimismo, la sociedad aseguró que la Corporación Club de La Unión “ocupaba el inmueble y sus bienes solo en calidad de mera tenedora, en virtud de un contrato de comodato suscrito hace varias décadas, y jamás ha ostentado el dominio de dichos activos”. En esa línea, advirtieron que “ejerceremos todas las acciones que la ley nos franquea para excluir nuestros bienes de esta incautación”.

Pese a estos argumentos, el liquidador justificó la incautación total de los bienes durante la diligencia, señalando que existe una “controversia” respecto del dominio de los muebles y obras de arte. Según el acta de incautación, gran parte de estas piezas corresponderían a donaciones realizadas al Club de La Unión, tanto antes como después de la enajenación del inmueble por parte de la deudora.

Sobre este punto, el abogado director del club, Vicente Sáez, explicó a Pulso que “el abogado de la Unión Inmobiliaria hizo esto presente durante la diligencia de incautación, y lo que corresponde ahora es que se abra un proceso respecto de la propiedad de los bienes, en que Unión Inmobiliaria S.A. acreditará el dominio de estos bienes incautados”.

Finalmente, la sociedad propietaria del inmueble aclaró que, hasta ahora, no existe una autorización judicial para rematar los bienes, precisando que “no existe en el señalado proceso concursal fecha ni autorización judicial para remate alguno. Cualquier información sobre subastas de bienes de Unión Inmobiliaria S.A. en los próximos días es absolutamente errónea, induce a engaño y solo genera confusión en el mercado y la ciudadanía”.