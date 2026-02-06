Caso María Ercira: quién es el nuevo testigo que sería clave y que piden interrogar

Según señaló el abogado de la familia de la adulta mayor, Juan Carlos Manríquez, el nuevo testigo no ha prestado declaración ante la Fiscalía ni ante la PDI.

La aparición de un nuevo testigo podría dar un giro a la indagatoria por la desaparición de María Ercira Contreras, de acuerdo con lo manifestado por el abogado de la familia de la mujer de 84 años, Juan Carlos Manríquez

A casi 21 meses desde que el 12 de mayo de 2024 se le perdió la pista a la adulta mayor en el Fundo Las Tórtolas, en Limache, Región de Valparaíso, el profesional entregó detalles inéditos del caso.

En esa línea, Manríquez valoró la incorporación de peritos del Servicio Médico Legal (SML) a las tareas de búsqueda de María Ercira Contreras, e indicó que la idea es que colaboren con el trabajo de la nueva brigada de la PDI que “está encargada de hacer un repaso forense del sitio del suceso ampliado, con rastreos, desmalezado y tecnologías que permitan ubicar restos enterrados“.

Recordó a la vez que hay en curso “dos investigaciones. La original por nuestra querella por la desaparición, y la de la obstrucción. Ambas han ido dando resultados“, aseveró.

El nuevo testigo en el caso de María Ercira

Según señaló el abogado Juan Carlos Manríquez en el contacto que mantuvo con Mucho Gusto, de Mega, hace poco se supo que existe un nuevo testigo en el caso, el que hasta el momento no ha prestado declaración ante la Fiscalía ni ante la PDI.

“Hay un dato relevante que ahora va a generar una nueva diligencia. Una persona dice que esos registros (de las primeras 24 horas de la desaparición) se le entregaron a un tercero, que hasta ahora no había aparecido y a quien hay que tomarle declaración”, precisó el profesional.

Luego, detalló que se trata de un individuo “de nombre Jean Philippe, que sería el marido de la señora (Mónica) Kleinert“, y sostuvo que “hay un testigo que declara que esa grabación extraída se le entrega a esta persona, que hasta ahora no había aparecido”.

“Hemos solicitado que a esa persona se le tome declaración y esclarezca qué quedó en su poder“, explicó el abogado de la familia de María Ercira Contreras.

Finalmente, recalcó que “lo más indispensable es que la señora Kleinert, que está en Estados Unidos o Alemania, países sin extradición con Chile, no ha prestado declaración sobre este hecho y es sumamente importante que lo haga“.