Nueva esperanza para la familia de María Ercira: la importancia de que el SML se sume a diligencias en el Fundo Las Tórtolas

Esperanzada de que la incorporación de peritos del Servicio Médico Legal (SML) a las tareas de búsqueda de María Ercira Contreras en el Fundo Las Tórtolas, en Limache, se mostró este jueves la familia de la mujer que desapareció en ese lugar el 12 de mayo de 2024.

Así lo dejó en claro el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, quien manifestó que “esperamos que (las pericias) den un resultado cierto y pronto y que se apliquen las mejores técnicas investigativas modernas“.

“Esta diligencia y cambio de equipo son efecto de la preocupación de la familia y de la actuación como querellantes en la investigación“, añadió el profesional.

Nuevas diligencias del SML en el caso de María Ercira

La decisión de sumar al SML para que apoye técnicamente las labores de búsqueda de María Ercira Contreras que lleva a cabo la PDI la tomó la Fiscalía de Limache.

De acuerdo con lo solicitado por el fiscal Guillermo Sánchez, las nuevas diligencias incluyen trabajos de búsqueda y el desmalezado en el lugar, las que son consideradas clave por la familia.

Pero, además, el trabajo de la Fiscalía contempla nuevos interrogatorios, incluyendo a uno de los hijos de María Ercira y a una hermana, quien fue la última en hablar con ella pasado el mediodía de ese 12 de mayo, pocas horas antes del almuerzo en el que se le perdió el rastro.

Desde el entorno de la familia de la mujer, en tanto, prosiguen sus sospechas respecto de Mónica Kleinert, la dueña del Fundo Las Tórtolas, debido a su decisión de viajar a Estados Unidos tras la desaparición, donde permanece hasta la fecha.

No obstante, desde la Fiscalía de Limache se aclaró el pasado 19 de enero que hasta el momento “no existen antecedentes que permitan determinar que existió participación de terceros en la desaparición de la víctima”.