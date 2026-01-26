“Hay gente que ha mentido”: la teoría de la nieta de María Ercira por los videos perdidos de las cámaras del fundo Las Tórtolas

Carla sostuvo que debido a que los registros se encuentran incompletos, resulta imposible reconstruir momentos clave del día en que se perdió su abuela.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, aseguró este lunes que tras los videos de las cámaras de seguridad que se perdieron desde el fundo Las Tórtolas, en Limache, “hay gente que ha mentido”.

Así lo manifestó la mujer al comentar la imputación de la dueña del fundo y dos funcionarios de Policía de Investigaciones (PDI) por mal manejo de pruebas.

En esa línea, Hernández recalcó que “faltan las horas de la tarde, de la noche y madrugada”, mencionó, y recalcó que, debido a que los registros se encuentran incompletos, resulta imposible reconstruir momentos clave posteriores a la salida de la familia del lugar.

A qué apunta la nieta de María Ercira por los videos perdidos

“Hay gente que ha mentido. Entonces imagínense si tuviésemos más horas (de grabación). Nosotros sabríamos que pasó esa noche“, planteó la nieta de María Ercira al conversar con el matinal Mucho Gusto sobre las imágenes.

“Nosotros nos fuimos, y a puertas cerradas, ¿qué hicieron, qué movimiento hubo? Creemos que quizás alguna acción podría haber delatado algo y por eso escondieron las horas“, complementó.

De acuerdo con lo relatado por Carla Hernández, de todo ese día en el restaurante solamente se encontraron seis horas de grabación, que comprenden entre las 10:00 y las 18:00 horas. En esa línea, sostuvo que incluso entre las imágenes grabadas no aparece parte de la búsqueda que realizó la familia.

“Ese día me acerqué a pedir las cámaras y le dije (al encargado) que era muy importante verlas, porque así yo podía hacer un rastreo rápido del lugar, y me ignoró totalmente“, concluyó la mujer.