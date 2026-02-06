Secciones
El modus operandi de ex funcionaria de Gendarmería acusada de quedarse con $18 millones en vales de colación

El CDE se querelló contra la imputada quien habría ejecutado entre mayo de 2018 y marzo de 2019 “una dinámica defraudatoria” en la institución.

Rodrigo León

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de una ex funcionaria de Gendarmería, a quien acusan de apropiarse de $18 millones en 5.591 vales de colación.

En dicha acción judicial, le imputan los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y administración desleal. Esto, luego de que fuera descubierta en 2019 luego de que se revisara la caja fuerte donde no había vales, pese a que los registros consignaban que existían 1.044.

La mujer en cuestión, según dio a conocer Informe Especial, se desempeñaba como secretaria en el Departamento de Monitoreo Telemático (DMT), siendo “la encargada exclusiva de la custodia, solicitud y distribución de los vales de colación destinados al personal de dicha unidad”.

El documento judicial detalló que debido a la poca fiscalización de parte de sus superiores, logró ejecutar entre mayo de 2018 y marzo de 2019, “una dinámica defraudatoria de carácter sistemático orientada a la materialización de un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile”.

Para quedarse con los vales de colación, la ex funcionaria de Gendarmería adulteraba las plantillas de rendición y la solicitud de los beneficios. Con ello, aumentaba artificialmente el número de beneficiarios.

De esta forma, detalla la querella, incluía a personas que no formaban parte de la institución uniformada y a funcionarios desvinculados. También inventaba nombres y habría invertido apellidos para “eludir los filtros administrativos”. Incluso, habría adulterado la firma de su superior directo en los documentos.

A lo anterior se suma que la imputada enviaba correos electrónicos a la Sección de Alimentación, para solicitar vales extras, argumentando la existencia de supuestas contingencias o turnos extraordinarios que nunca se realizaron. Esto, sin la aprobación de su jefe directo. Además, habría usado los nombres de caso 200 personas con licencia médica, prenatal y postnatal.

Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que las personas identificadas como detenidas o imputadas no se deben considerar culpables ni ser tratadas como tal mientras no sean condenadas por una sentencia firme.(Artículo 4 del Código Procesal Penal).

