Por hasta 8 horas: las 14 comunas de la RM que tendrán cortes de luz este viernes 6 de febrero

Revisa los horarios y los sectores afectados por los cortes de luz programados de Enel para esta jornada.

Enel dio a conocer que realizarán una serie de cortes de luz este viernes 6 de febrero, los cuales afectarán a 14 comunas de la Región Metropolitana (RM).

Esta medida responde a trabajos programados en el tendido eléctrico, situación por la cual algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta ocho horas, según anunció la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

Estas son las comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz este viernes 6 de febrero

Las comunas de la RM que sufrirán cortes de luz este viernes son: Lampa, Quilicura, Huechuraba, Lo Barnechea, Conchalí, Independencia, Renca, Quinta Normal, Estación Central, San Miguel, San Joaquín, Lo Espejo, Maipú, La Granja.

Lampa: desde las 9:00 a las 12:00 horas.

Quilicura: sector de Las Violetas con corte de 14:00 a 18:00 horas y sector de Blanco Encalada con interrupción entre 10:00 y 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 a las 14:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Conchalí: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Independencia: sector de Av. Independencia desde las 9:30 a las 17:30 horas. Sector de Av. Einstein desde 11:00 a las 17:00 horas.

Independencia: desde las 9:30 a las 17:30 horas.

Independencia: desde las 9:30 a las 14:30 horas.

Renca: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Quinta Normal: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Estación Central: desde las 9:00 a las 13:00 horas.

San Miguel: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 a las 15:00 horas.

Maipú: desde las 9:00 a las 15:00 horas.

La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas.