Primero animales exóticos congelados y ahora esto: los medicamentos que se incautaron en mall chino que fue clausurado en el Barrio Meiggs

Los productos requisados en el lugar no contaban con el rótulo del ISP ni instrucciones en idioma español.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios del Instituto de Salud Pública (ISP) clausuraron este viernes un mall chino por la importación y venta de medicamentos sin las respectivas autorizaciones.

El operativo lo encabezó el jefe del Subdepartamento de Inspecciones del ISP, Sergio Muñoz, quien apuntó que la indagatoria que llevó a la clausura del local se inició hace un tiempo, tras recibir denuncias por la comercialización de estos artículos.

“Lo que encontramos acá son productos que son medicamentos de diferentes tipos de características“, reveló el funcionario.

Detalló que entre lo requisado se encuentran antigripales, gotas oftálmicas, parches, antibióticos, analgésicos y medicamentos para la tos que no contaban con el rótulo del ISP ni instrucciones en idioma español.

Son “productos de los que no sabemos su origen, no sabemos su contenido. Por lo tanto, como autoridad sanitaria, no podemos garantizar ni siquiera el contenido que tienen o incluso que le pueda hacer daño a las personas que lo pueden utilizar“, recalcó Muñoz, y llamó a la ciudadanía a no adquirirlos.

Cuál es el mall chino clausurado por venta de medicamentos

El operativo coordinado entre el ISP y la PDI se llevó a cabo en el mall chino llamado China Mart, que se ubica en la calle Gorbea, en el Barrio Meiggs, el que terminó clausurado sin que se concretaran detenciones.

Se trata del mismo local que la Seremi de Salud clausuró el año pasado, ya que, pese a contar con prohibición de funcionamiento, vendía productos que no cumplían con la norma sanitaria.

Entre los productos congelados que tenía a la venta el mall se contaban patas de pollo, anguilas, patos negros y tortugas

