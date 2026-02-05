Qué informó el ISP sobre la venta ilegal de medicamentos chinos en Chile

Los productos no cuentan con información sobre su composición, uso o efectos secundarios, lo que podría provocar graves consecuencias en quienes los consuman.

Una indagación periodística de T13 dejó al descubierto la venta irregular de medicamentos al interior de un mall chino, donde se ofrecían distintos productos farmacéuticos sin cumplir la normativa vigente en Chile.

Los fármacos detectados estaban rotulados únicamente en chino y no incluían información básica en español, como indicaciones de uso, composición o posibles efectos adversos. Esta situación impide que los consumidores sepan con certeza qué están ingiriendo y cuáles podrían ser las consecuencias para su salud.

En Chile todos los medicamentos deben contar con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), organismo que somete estos productos a rigurosos controles para asegurar su calidad, seguridad y eficacia antes de permitir su comercialización.

ISP alerta por venta ilegal de medicamentos chinos en Chile y advierte riesgos para la salud

La comercialización ilegal de estos medicamentos importados generó inquietud en las autoridades sanitarias, por lo que desde el ISP hicieron un llamado explícito a la ciudadanía a no adquirir este tipo de productos.

En ese contexto, el jefe del Subdepartamento de Inspecciones del ISP, Sergio Muñoz, advirtió que comprar medicamentos en establecimientos no autorizados representa un riesgo, ya que no existe garantía alguna sobre su calidad ni efectividad, lo que podría provocar daños en la salud de las personas.

Muñoz también señaló que el ISP mantiene fiscalizaciones y labores de vigilancia constantes, tanto en locales autorizados como en aquellos que no lo están, con el objetivo de resguardar la salud pública en el país.



Uno de los principales problemas de estos medicamentos es que se desconoce su procedencia, sus posibles efectos secundarios y si durante su traslado se respetaron condiciones esenciales, como la cadena de frío.

Desde el Colegio Químico Farmacéutico también alertaron sobre los peligros de consumir productos farmacéuticos de origen incierto. María Soledad Velásquez, representante del gremio, explicó que estos medicamentos podrían incluso ser tóxicos, haber sido expuestos a temperaturas inadecuadas o no contener el principio activo declarado, funcionando solo como un placebo.