La Corporación Nacional Forestal (CONAF) advirtió a la ciudadanía sobre un aumento significativo del riesgo de incendios forestales, el cual alcanzará su nivel más crítico durante el fin de semana, especialmente el sábado 7 de febrero. En esa jornada, cerca de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas estarán bajo condiciones de alto peligro.

Este pronóstico se determinó mediante el Botón Rojo, una herramienta desarrollada por CONAF que permite identificar las zonas con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

El director ejecutivo de la institución, Rodrigo Illesca, enfatizó la importancia de la prevención y la responsabilidad ciudadana: “Como dice nuestra campaña de prevención: todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. En Chile, el 99,7% son causados por acción humana, lo que significa que prácticamente todos podrían evitarse. Hagamos un llamado a la responsabilidad: no encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales, tenga precaución al usar maquinaria que genera chispas y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo. La prevención depende de cada uno de nosotros”.

CONAF reiteró que mantener las medidas de precaución es fundamental para reducir el riesgo durante los días con mayor probabilidad de incendios forestales y proteger tanto a las personas como al medio ambiente.

Seis regiones en alerta: CONAF activa Botón Rojo por riesgo de incendios forestales

Viernes 6 de febrero : Aumento importante del riesgo en la zona central, especialmente en O’Higgins y Región Metropolitana, con 36 comunas afectadas. Comunas como Santa Cruz, Melipilla, Paine, Lonquimay y sectores del valle interior requerirán especial atención.

Sábado 7 de febrero (día crítico): Casi 100 comunas estarán bajo alerta en las regiones de Maule, Ñuble, O'Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.

Domingo 8 de febrero: Aunque disminuye respecto al sábado, el riesgo se mantiene alto en Maule y O'Higgins.

Lunes 9 de febrero: Descenso marcado del riesgo, aunque permanecerán zonas de atención en la Región Metropolitana y O'Higgins.

Debido a lo anterior, desde CONAF recomendaron:

NO realice quemas de ningún tipo, especialmente entre este viernes y domingo.

NO use maquinaria que genere chispas en zonas con vegetación seca.

NO encienda fogatas ni parrillas en sectores rurales o forestales.

Posponga trabajos agrícolas o forestales de riesgo para después del lunes.

Mantenga limpio el entorno de su vivienda, eliminando pastizales secos.

Si detecta un incendio forestal: Llame de inmediato al 130 de CONAF, indique la ubicación exacta del fuego, no intente combatirlo por su cuenta y evacúe siguiendo las instrucciones de las autoridades.