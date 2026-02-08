Las medidas de apoyo para los damnificados por el incendio en La Vega: pérdidas superarían los $10 millones

Pese al incendio, más del 70% de los locales de La Vega Central continuará operando con normalidad.

Mientras los equipos especializados indagan las causas del incendio que afectó este domingo a parte de La Vega Central, voceros del recinto afirmaron que la mayoría de los locales seguirá operando con normalidad.

De acuerdo con lo previsto, se espera una recuperación progresiva del funcionamiento total en las próximas semanas, según se planteó desde la administración.

En esa línea, el director del recinto, Cristian Cuevas, confirmó que se habilitarán carpas provisorias para que los locatarios damnificados puedan continuar con sus actividades.

Dónde se concentró el incendio en La Vega Central

Respecto de los daños causados por el siniestro, se detalló que el fuego se concentró en cuatro pasillos, dejando alrededor de 70 locales con daños de carácter total.

Si bien se estimó que el incendio provocó daños significativos y que las pérdidas superarían los 10 millones de pesos, las autoridades del recinto destacaron que el rápido accionar de los Bomberos evitó consecuencias mayores. “Esto podría haber sido de proporciones superiores“, planteó Germán Meyer, miembro de la administración del recinto.

Según precisó el vocero, Arturo Guerrero, pese al incendio, más del 70% de los locales de La Vega Central continuará operando con normalidad.

En tanto, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, confirmó que los locales afectados no contaban con seguros comprometidos, por lo que el apoyo gubernamental se centrará en la logística y el retiro de escombros.

En total, el recinto ubicado en la comuna de Recoleta cuenta con un total de 1.150 locales.