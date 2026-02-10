El complejo escenario que se vive en el Ejército y que destapó muerte de conscripto en Pozo Almonte

La ministra Delpiano reveló que la familia del conscripto ya viajó a la zona, y que se está brindando asesoramiento a los otros reclutas que estaban haciendo guardia esa noche.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, eludió referirse de manera directa al fallecimiento del conscripto descubierto este lunes al interior de la Segunda Brigada Acorazada Cazadores en Pozo Almonte, tras recordar que “no se ha dado a conocer formalmente la causa de muerte“.

La secretaria de Estado abordó el tema en el diálogo que mantuvo con el programa de streaming Turno, ocasión en la que desde el ministerio han “estado atentos y han acompañado a los familiares del joven“.

De acuerdo con lo que informó el Ejército, el hecho ocurrió la noche del domingo 8 de febrero, mientras el efectivo militar realizaba labores de guardia.

La institución castrense identificó al militar fallecido como Álvaro Sarmiento, de 20 años, e indicó que “de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a sus padres y entregando los antecedentes a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y Policía de Investigaciones“.

“Paralelamente, se inició una investigación sumaria administrativa, a fin de contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, añadió la institución castrense.

Salud mental y la muerte del conscripto en Pozo Almonte

Al ser consultada por la muerte del conscripto en Pozo Almonte, la ministra Adriana Delpiano reveló que la familia de Sarmiento ya viajó a la zona, y que la secretaría de Estado también está brindando asesoramiento a los otros reclutas que estaban haciendo guardia esa noche.

La titular de Defensa sostuvo en la ocasión que este tipo de casos revela la urgente necesidad de revisar las condiciones en que se incorporan los jóvenes al Servicio Militar.

“Es una edad muy compleja los 18, 19 años. Nos estamos encontrando con un joven distinto al que veíamos antes“, dijo Delpiano, y planteó que temas como el aislamiento, la distancia de la familia y cambios en las dinámicas familiares han incidido en la salud mental de los jóvenes que hoy ingresan al servicio.

En esa línea, subrayó que el ministerio reforzó los exámenes de salud física y psicológica, y aseveró que han detectado un número significativo de jóvenes con depresión o consumo problemático de drogas.

Aludió también a que “el efecto pandemia es muy fuerte. El joven que vivió la pandemia a los 11, 12 años empezó su desarrollo en un aspecto más humano. Quedó aislado, quedó en una situación compleja“, puntualizó la ministra de Defensa.