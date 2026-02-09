Muerte de conscripto en el norte: el otro caso sin resolver en el regimiento de Pozo Almonte

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Fiscalía Militar iniciaron una investigación destinada a aclarar la muerte de un soldado conscripto al interior de una unidad militar en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

De acuerdo con lo informado por el Ejército, el hecho ocurrió la noche del domingo 8 de febrero, mientras el efectivo realizaba labores de guardia al interior de la Segunda Brigada Acorazada Cazadores.

La institución castrense identificó al militar fallecido como Álvaro Sarmiento, de 20 años, al que encontraron la mañana de este lunes en el servicio donde realizaba la guardia.

“Una vez conocidos los hechos, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a sus padres y entregando los antecedentes a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y Policía de Investigaciones”, confirmó el Ejército.

“Paralelamente, se inició una investigación sumaria administrativa, a fin de contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron los hechos que enlutan a su familia y a esta unidad militar”, añadió.

El otro caso sin resolver en el regimiento en Pozo Almonte

Al deceso del conscripto Álvaro Sarmiento se suma la desaparición del soldado Cristopher Ponce, perteneciente a la misma unidad en Pozo Almonte y a quien se le perdió la pista desde el pasado viernes 6 de febrero.

Según informó el regimiento, el militar se encontraba de franco y, aunque debía regresar a la brigada desde Iquique, no se presentó en el recinto.

Por su parte, la familia de Cristopher Ponce, oriunda de Limache, se manifestó preocupada por la situación y dijo que, tras denunciar el hecho ante el Ejército, les instruyeron realizar una denuncia por presunta desgracia en su zona de origen.

La muerte del conscripto Álvaro Sarmiento trajo a la memoria el caso del subteniente Matías Fuentes Vera, ocurrido hace poco más de un año, en diciembre de 2024, cuando fue encontrado muerto en el mismo regimiento.

La familia denunció que el subteniente se quitó la vida producto del bullying que sufrió al interior del recinto.