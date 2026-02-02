Los nuevos sueldos que recibirán conscriptos gracias a los cambios que sufrirá el Servicio Militar Obligatorio

El aumento en las remuneraciones forman parte de un paquete de modificaciones que se aplicarán durante el 2026.

El Servicio Militar Obligatorio experimentará varios cambios durante este 2026, lo cual incluye modificaciones en la estructura, plazos, sistema de ingreso, formación y en los sueldos que recibirán los conscriptos.

Estas modificaciones fueron impulsadas por el Gobierno y aprobadas por el Congreso, y tienen como objetivo modernizar el sistema y atraer a jóvenes para que se inscriban.

Entre ellos está la implementación de dos procesos de acuartelamiento al año, los que se realizarán en abril y agosto. Con ello, quienes quieran sumarse en el segundo semestre, podrán hacerlo con las razones fundadas correspondientes.

El proceso tendrá una duración máxima de dos años. El primer período estará enfocado en la instrucción militar básica y el segundo orientado al desarrollo de competencias profesionales y académicas.

Además, se confirmó la reincorporación del Curso Especial de Instrucción Militar durante enero y febrero, lo que no se realizaba desde 2019. La modalidad está dirigida a estudiantes en su último año de enseñanza media o educación superior. Este se impartirá en unidades del Ejército en Valparaíso, Los Andes, San Bernardo, San Fernando, Concepción, Temuco y Osorno.

En el segundo año, los soldados podrán elegir si seguir una carrera militar o fortalecer su formación académica y técnica.

El Ejército y el Ministerio de Defensa concretaron convenios con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Chile Valora. Con ello, los conscriptos podrán acceder a certificación de competencias, capacitación laboral, preparación para la PAES, cursos en centros de formación técnica estatales y programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Los cambios al Servicio Militar Obligatorio incluyen, además, evaluaciones de salud, capacitación específica para instructores, priorización en procesos de vacunación y un fortalecimiento de la Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto.

Para quienes se desempeñen en zonas extremas se les otorgará un pasaje adicional anual y se reforzarán los canales de comunicación con las familias.

El aumento en los sueldos de los conscriptos

Los cambios al Servicio Militar Obligatorio incluye un aumento en los sueldos de los conscriptos. En el detalle, subirá un 75% en comparación con 2024.

En el primer año recibirán $230.165 mensuales, pero con asignación de zona puede incrementar a $394.611. En tanto, en el segundo año, ascenderá a $242.496, con un máximo de $415.707, según corresponda.