El estado en el que fue encontrado el conscripto desaparecido en Pozo Almonte

La Segunda Brigada Acorazada Cazadores, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, informó este martes que el soldado conscripto Cristopher Ponce Ponce (20) fue encontrado tras permanecer desaparecido desde el pasado 4 de febrero.

Según había indicado el regimiento el lunes, el militar se encontraba de franco y, aunque debía regresar a la brigada desde Iquique, no se presentó en el recinto.

Por su parte, la familia de Ponce se manifestó preocupada por la situación y dijo que, tras denunciar el hecho ante el Ejército, les instruyeron realizar una denuncia por presunta desgracia en su zona de origen.

Conscripto desaparecido en Pozo Almonte fue encontrado

De acuerdo con lo detallado por la Segunda Brigada Acorazada Cazadores, “el soldado conscripto que se encontraba haciendo uso de su permiso de franco, el cual no se presentó el día 4 de febrero en esta unidad, fue encontrado en buenas condiciones en la ciudad de Iquique”.

Detalló a continuación que al conscripto del regimiento de Pozo Almonte lo hallaron “en un procedimiento adoptado por la Policía de Investigaciones (PDI), ante la existencia de una denuncia por presunta desgracia“.

Además, la institución castrense señaló que ha mantenido contacto permanente con la familia del conscripto, la que se encuentra actualmente con él.

Cabe consignar que la Fiscalía Regional de Tarapacá había iniciado de oficio una indagatoria tras enterarse por la prensa de la desaparición del joven, la que estaba a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El caso de la desaparición del soldado conscripto Cristopher Ponce Ponce adquirió mayor relevancia luego de que se conoció la muerte de Álvaro Sarmiento, de 20 años, quien fue encontrado sin vida el lunes en el lugar en que se encontraba realizando guardia.