Este martes 10 de febrero habrá corte de luz en la RM: conoce el listado de comunas y horarios

Enel informó que este martes 10 de febrero se realizarán cortes de luz masivos programados en ocho comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción del servicio se extenderá por al menos siete horas.

En ese contexto, la empresa explicó en su sitio web que estas suspensiones se avisan con anticipación para que las personas puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se verá afectada, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en su página web, al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, donde encontrarán información detallada sobre fechas, horarios y zonas involucradas.

En caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, Enel habilitó los siguientes números de contacto para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Huechuraba: Desde las 10:00 a las 16:00 horas

Maipú: A partir de las 10:00 hasta las 13:00 horas

La Florida: De las 10:30 a las 16:30 horas

Peñalolén: Entre las 10:00 y las 17:00 horas

Ñuñoa: Entre las 09:30 y las 15:30 horas

Independencia: Entre las 09:30 y 17:30 horas

Quilicura: Desde las 10:00 a las 16:00 horas

Providencia: De las 11:30 a las 12:30 horas