Confirman nueva alza en las cuentas de la luz: cuánto subirán y por cuánto tiempo

En este marco, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, presentó una propuesta de subsidio para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, presentó este lunes una propuesta para mitigar el impacto que tendrá en los hogares el nuevo aumento en las cuentas de la luz, previsto en el marco del descongelamiento de las tarifas eléctricas.

De acuerdo con lo explicado por el secretario de Estado, propuso un subsidio eléctrico para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Según detalló la autoridad, la idea es aplicar “el mismo procedimiento que se aprobó unánimemente en el Senado y por una gran mayoría en la Cámara de Diputados” para devolver los cobros excesivos en las cuentas de la luz y que en la actualidad se encuentra en curso.

En esa línea, el biministro García sostuvo que el objetivo es “evitar que el 40% más pobre pague este incremento tarifario“.

A cuánto llegará el alza en las cuentas de la luz

El titular de Economía y Energía aclaró que la nueva alza en las cuentas de la luz se implementaría mediante un cargo único para todos los clientes.

García precisó a continuación que en la práctica aquello implicaría “un incremento en la tarifa mensual de la luz de 1.450 pesos por 48 meses“.

Sobre el financiamiento del subsidio para el 40% más pobre de la población, el secretario de Estado dijo que este se sustenta ya que “es inferior a lo que el Gobierno va a recaudar por el incremento tarifario”, y “no genera ningún déficit fiscal, pero sí introduce la solidaridad que creemos que el país debe tener“.

El ministro Álvaro García indicó que la propuesta será entregada al próximo Gobierno, con el propósito de que “lo transforme en un proyecto de ley durante el mes de marzo próximo”, cuando el Congreso retome sus actividades.

En tanto, desde el Ministerio de Energía se explicó que, a raíz del congelamiento de las tarifas de la luz aplicado desde 2019, la deuda de los clientes con las empresas distribuidoras alcanza a unos $734 mil millones.

