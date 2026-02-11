El desconocido antecedente que pudo haber evitado crudo homicidio en cárcel de La Serena

De acuerdo con lo reportado por la institución, el interno asesinó a la víctima con un arma cortopunzante en el cuello.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dio a conocer este martes un desconocido antecedente que pudo haber evitado el crudo homicidio perpetrado al interior del módulo 91 de la cárcel de La Serena.

A la vez, Pérez ratificó que, a raíz del violento acto, que incluyó actos de antropofagia, se determinó el retiro del jefe de la cárcel de La Serena.

De acuerdo con lo reportado por la institución, el interno asesinó a la víctima con un arma cortopunzante en el cuello, luego de lo cual el reo habría cometido el acto de comer parte del rostro de su compañero de celda.

Reos del homicidio en La Serena no debían estar juntos

Según planteó el director de Gendarmería, tanto la víctima como el victimario del homicidio en la cárcel de La Serena no debían estar juntos en el recinto en el momento en el que se produjo el crimen.

En esa línea, sostuvo que si bien aún se está investigando el caso, los antecedentes recabados apuntan que el pasado 4 de febrero se dio la orden de traslado de ambos sujetos a diferentes recintos penales.

“Había una orden de traslado en ambos casos. Ambos reclusos condenados no debieron permanecer aquella noche en ese lugar, y su traslado debió ser ejecutado con prontitud a distintas unidades”, ratificó Pérez.

“Que hayan recibido la orden formal desde la Dirección Nacional, y que no la hayan ejecutado con prontitud, a nuestro entender generó condiciones propicias a un desenlace fatal“, añadió.

A lo anterior se suma el hecho de que la víctima habría manifestado que “estaba en una situación mermada debido a que se había encontrado en huelga de hambre durante varios días consecutivos“.

Respecto de los protocolos para el traslado de los reos, Pérez le dijo a 24 Horas que “en algunos de los casos media una solicitud expresa de parte del propio recluso de su defensa o una orden del tribunal”.

“En otros casos obran en nuestro poder antecedentes de régimen interno que dicen relación con el agotamiento de las posibilidades locales para poder clasificarlo y segregarlo dentro de la población, es decir, las limitaciones de infraestructura que pueda tener el establecimiento, considerando los niveles de sobrepoblación que hoy enfrentamos”, concluyó.