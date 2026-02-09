La Fiscalía investiga indicios de antropofagia, mientras las autoridades analizan los detalles del caso y remiten el cuerpo al Servicio Médico Legal.

Un violento crimen ha conmocionado a la Región de Coquimbo. Este domingo, un interno del Centro Penitenciario de La Serena habría asesinado a su compañero de celda y, posteriormente, cometido un acto de canibalismo con su cuerpo.

De acuerdo a la información consignada por Meganoticias, la Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó que existen “indicios de antropofagia” en la víctima.

Según informó el Ministerio Público en su sitio web, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se trasladó al penal de Huachalalume para investigar tanto la muerte del interno como los posibles indicios de canibalismo.

Fiscalía confirma indicios de canibalismo en crimen ocurrido en cárcel de La Serena

Al lugar llegó el fiscal Eduardo Yáñez, acompañado de un abogado, un atendedor de víctimas, testigos y un analista criminal, para indagar el hecho que habría involucrado a otro recluso.

El persecutor explicó que el equipo ECOH investiga la muerte de F.S.S.R., presuntamente a manos de su compañero de celda, identificado con las iniciales M.I.F.M.Según los antecedentes recabados, el ataque habría sido perpetrado con un cuchillo en el cuello, provocando la muerte de la víctima.

Yáñez detalló que, tras el ataque, el agresor habría consumido algunas partes del cuerpo de la víctima, y que actualmente se están revisando todos los antecedentes del caso, mientras el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legal para su análisis.

Finalmente, la Fiscalía indicó que ambos internos están sentenciados y son de nacionalidad chilena.