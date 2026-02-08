Nuevo homicidio carcelario: reo asesinó a su compañero de celda y habría cometido macabro acto con su rostro

El hecho ocurrió al interior del módulo 91 de la cárcel de La Serena y quedó al descubierto en los momentos en que se produjo el desencierro.

Gendarmería informó este domingo de un nuevo homicidio carcelario perpetrado por un reo contra su compañero de celda, luego de lo cual habría cometido un macabro acto con su rostro.

El hecho ocurrió al interior del módulo 91 de la cárcel de La Serena, cuando el interno asesinó a la víctima con un arma cortopunzante en el cuello.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, tras concretar el crimen, el reo habría cometido el acto de comer parte del rostro de su compañero de celda.

Abren sumario por el nuevo homicidio carcelario

A través de un comunicado, Gendarmería ratificó que informó del macabro hecho perpetrado en la cárcel de la Región de Coquimbo al Ministerio Público.

“La Dirección Regional de Gendarmería en Coquimbo informa y lamenta el fallecimiento de una persona privada de libertad en el Complejo Penitenciario de La Serena”, señaló el texto.

Añadió que al momento del desencierro “funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceros”.

“De forma inmediata, se dispuso el traslado del interno con el que compartía celda a un establecimiento de máxima seguridad, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente”, detalló.

A la vez, confirmó que se instruyó un sumario administrativo “con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho, informando la lamentable situación a los familiares del fallecido”.