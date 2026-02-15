Calor extremo en Región Metropolitana: cómo estará el tiempo en Santiago esta semana y la alerta en tres regiones del país

Meteorología emitió una nueva alerta por altas temperaturas, donde los termómetros podrían alcanzar los 37°C en tres regiones.

Previo al comienzo de una nueva semana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por altas temperaturas en tres regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana (RM).

Dicho fenómeno tiene relación con una “dorsal en altura”, entre la tarde del lunes y la noche del martes 17 de febrero, donde los termómetros se elevarán en diferentes sectores de la zona centro norte de Chile.

De acuerdo a la DMC, las regiones que se verán afectadas por esta ola de calor extremo son: Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

En detalle, en la Región de Coquimbo la temperatura máxima rondará entres 33°C y 35°C, mientras que en Valparaíso el termómetro podría llegar a marcar hasta 37°C. Respecto al litoral, la máxima oscilaría entre 28° y 30°.

En cuanto a la RM, en la cordillera de la costa se esperan entre 33° y 35°, mientras que en los sectores de valle y precordillera las temperaturas podrían alcanzar los 34° y 36°.

Alerta de Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según el organismo, este tipo de alertas se emiten cuando se pronostican fenómenos “con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas“.

Por ello, se recomienda mantenerse informado, seguir las indicaciones de las autoridades y tomar medidas de manera preventiva ante posibles efectos del calor extremo.

Calor en región Metropolitana: Así estará el tiempo en Santiago durante la semana

Respecto al pronóstico del tiempo para los próximos días, en Santiago se prevén días soleados: