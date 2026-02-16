Hermanas de Mara Sedini: “A diferencia (de ella), nosotras sí somos feministas”

Piera y Taira Sedini abordaron la relación con su hermana Mara, quien el próximo mes se convertirá en la ministra vocera de Gobierno de Kast.

A menos de un mes de que Mara Sedini asuma como ministra vocera de Gobierno, sus hermanas, Piera y Taira Sedini, se refirieron a la relación entre ellas y marcaron distancia respecto a sus pensamientos, señalando que “nosotras sí nos identificamos como feministas“.

Las fundadoras de la Autoras Librería dialogaron con Revista Efecto, donde entregaron detalles sobre su proyecto y cómo será el próximo Gobierno, el cual comenzará el 11 de marzo, cuando se lleve a cabo el cambio de mando.

Sobre ello, las hermanas de Mara Sedini incertidumbre ante la llegada de la nueva administración, afirmando que, en caso de que se concrete una reducción de presupuesto en cultura, “es algo que nos va a impactar (…) Pase lo que pase vamos a seguir peleando en lo que creemos“.

Piera y Taira Sedini detallaron cómo es la relación con su hermana Mara

En este sentido, Taira aseguró: “A diferencia de nuestra hermana, nosotras sí nos identificamos como feministas y estamos en este camino desde antes de que ella tomara el suyo y seguiremos igual“.

A lo que añadió: “El feminismo, lo que hacemos en la librería, es nuestro propósito de vida. Más allá de eso, Autoras no tiene una opinión respecto de lo que haga o no la Mara. Es súper personal cómo lo vivimos en lo íntimo”.

Posteriormente, se les consultó si les causa incomodidad estar ligadas a su hermana. “Siempre cuando te sacan de tu pensamiento individual es incómodo, yo soy Taira, ella es Piera y esto es Autoras; hay tres entidades ahí”, recalcó.

“En lo personal, Mara es mi hermana y la amamos, estamos súper orgullosas de ella. Si alguien lo quiere vincular, bueno, no nos queda más que seguir y tampoco vamos a renegar que es nuestra hermana y que ese es su camino y que es distinto al nuestro”, expresó.

Respecto a las declaraciones de la futura ministra de la Segegob, en que critica la perspectiva de género y el feminismo, Taira sostuvo que “nosotras creemos que la perspectiva de género sí es necesaria y no nos sentimos esclavizadas. Somos feministas, Autoras es una librería feminista y seguiremos luchando para que la gente amplíe su mirada hoy, marzo y siempre”.

Para cerrar, abordaron los “valores de ultraderecha” que traería consigo la futura administración de Kast, y ante esto, respondieron que “siempre es preocupante, pero creo que va a haber un despertar en el feminismo nuevamente, un espacio para que la voz vuelva a surgir, desde la calle quizá. No hay que dejar de insistir”.

“Sea como sea, no dejaremos que el gobierno de turno silencie lo que venimos haciendo“, concluyeron.