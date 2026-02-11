Squella respondió por cuestionamientos a financiamiento de las giras internacionales de Kast: “No es con recursos públicos”

El timonel republicano acogió el llamado de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes pidieron transparentar de dónde provienen los fondos para estos viajes.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el llamado que hicieron los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini a transparentar cómo se financian la giras internacionales del presidente electo, José Antonio Kast.

“Si lo paga con recursos propios, que lo informe. Si existen aportes de terceros, que se transparente en qué calidad jurídica se realizan y a quienes les deberá ese favor“, señalaron a través de redes sociales.

Ante esto, en conversación con Radio Duna, el senador electo fue consultado al respecto y afirmó que “para que se queden tranquilos, obviamente no es con recursos públicos que está abordado lo que ocurre en este intertanto de transición“.

Si bien precisó que “no es algo que me corresponda a mí” aclarar el origen de los fondos, “lo que sí le puedo decir es que en algún minuto cuando me invitaron a una de las giras, creo que fue la de Panamá, me dieron a entender que tenía que pagarme absolutamente todo yo“.

Por otro lado, reconoció que los viajes internacionales suponen “un sacrificio enorme desde el punto de vista económico“, pero sostuvo que “ha sido muy acertado que el Presidente electo se reúna con todos los mandatarios que ha podido reunirse en este tiempo”.

En ese sentido, Squella destacó que en sus giras internacionales, Kast ha tenido “la capacidad de juntarse con (Giorgia) Meloni o con Lula (da Silva)”, lo que “algo muy ajeno a las caricaturas que habían tratado de instalar respecto del futuro Presidente de la República“.