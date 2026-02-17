Estas labores buscan reforzar la seguridad y garantizar un servicio más estable para los clientes.

La compañía Enel informó que este martes 17 de febrero se realizarán nuevos cortes de luz programados en algunas comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio eléctrico se extenderá por al menos siete horas.

A través de su página web, la firma explicó que estas suspensiones se anuncian con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde se detallan horarios y sectores involucrados.

En caso de que el corte impacte directamente a personas electrodependientes, la empresa dispone de líneas especiales de atención para brindar apoyo. Puedes comunicarte a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000 para solicitar asistencia.

Enel confirma cortes de luz en Santiago: conoce los horarios y sectores afectados

Pudahuel: Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Providencia: Desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.

Enel realiza cortes de luz de manera frecuente principalmente por trabajos programados de mantención, modernización y ampliación de la red eléctrica, los que requieren interrumpir temporalmente el suministro para resguardar la seguridad de las cuadrillas y de los vecinos.

Estas suspensiones también se debe a la conexión de nuevos proyectos, poda de árboles cercanos al tendido eléctrico o reparaciones tras fallas imprevistas. En general, cuando se trata de cortes planificados, la compañía los informa con anticipación para que los clientes puedan organizarse.