Captores exigían $30 millones: liberan a comerciante extranjero secuestrado en Independencia

Tras varias horas secuestrado, se confirmó la liberación del ciudadano dominicano, quien era dueño de dos locales comerciales.

Durante la tarde de este miércoles se confirmó que el comerciante que fue secuestrado en la comuna de Independencia fue liberado.

Tras pasar la madrugada y la mañana de esta jornada en cautiverio, el hombre de 43 años y de nacionalidad dominicana ya está en libertad. De momento, se desconoce su estado de salud y si se realizó un pago por el rescate. También se desconoce el paradero de los perpetradores del delito.

Lo anterior, considerando que los antisociales exigían $30 millones para liberar a la víctima.

Qué se sabe del caso del extranjero que fue secuestrado en Independencia

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho se registró cerca de las 23:50 horas en calle Pablo Urzúa, cuando un hombre llegaba a su domicilio junto a su pareja y su hija. En ese momento, un vehículo interceptó a la pareja y desde su interior descendieron dos sujetos, quienes intentaron subir por la fuerza al hombre al automóvil.

Si bien la víctima logró huir inicialmente y corrió hasta las inmediaciones de Huánuco con Montau, fue alcanzado por los individuos, reducido y finalmente subido al vehículo, que escapó rápidamente del lugar.

Minutos más tarde, ya durante la madrugada, la pareja del hombre recibió un mensaje vía WhatsApp con una fotografía de la víctima. En la imagen se le veía amarrado de pies y manos y con evidentes signos de agresión.

En el mismo mensaje, los captores exigieron el pago de $30 millones en efectivo y la entrega de joyas personales para concretar la liberación. Además, indicaron que la transacción debía realizarse de manera presencial en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

“Esta amenaza no empieza anoche, sino que partió hace una semana atrás (…) Acá en Independencia, en algunos sectores de la comuna tenemos amenazas de extorsión a locatarios, un delito que se ha hecho recurrente en Independencia y, la verdad, que en otros sectores en Santiago. Y ahí uno necesita celeridad, rapidez en la investigación”, expuso esta mañana el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.