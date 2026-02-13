Lo que se sabe del violento robo en Independencia: 10 delincuentes se hicieron pasar por PDI

Los sujetos ingresaron por la fuerza al domicilio utilizando vestimentas y elementos similares a los de la PDI.

Un violento robo afectó a una familia durante la madrugada de este viernes en la comuna de Independencia, luego de que un grupo de al menos 10 delincuentes armados irrumpiera en su vivienda haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho ocurrió en la intersección de calle Reina María con Ecuador, donde los sujetos ingresaron por la fuerza al domicilio utilizando vestimentas y elementos similares a los de la PDI. De acuerdo con los antecedentes policiales, los individuos exigieron dinero en efectivo y especies de valor.

Durante el asalto, uno de los moradores fue golpeado por los antisociales, quienes posteriormente escaparon con diversas pertenencias, además de una camioneta propiedad de la familia. El avalúo total de lo sustraído fue estimado en aproximadamente $14 millones.

Lo que se sabe del violento robo en Independencia

En ese contexto, el subcomisario Gabriel Valdés, de la Brigada de Robos Sur de la PDI, señaló que “aproximadamente 10 sujetos armados llegaron hasta la vivienda solicitando dinero y especies, logrando sustraer diversas pertenencias y una camioneta”.

Debido a lo anterior, la Brigada de Robos Sur quedó a cargo de las diligencias investigativas, realizando peritajes en el sitio del suceso con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar los bienes robados. Hasta el momento no se ha informado de detenidos ni del hallazgo del vehículo sustraído.