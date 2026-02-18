Mujer recibió imagen de su pareja amarrado y piden $30 millones para liberarlo: qué se sabe del secuestro que sacudió a Independencia

En la imagen, la víctima, se veía amarrado de pies y manos y con evidentes signos de agresión.

Un violento secuestro ocurrido la noche del martes mantiene en alerta a las autoridades en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, luego de que desconocidos exigieran $30 millones para liberar a la víctima.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho se registró cerca de las 23:50 horas en calle Pablo Urzúa, cuando un hombre llegaba a su domicilio junto a su pareja y su hija. En ese momento, un vehículo interceptó a la pareja y desde su interior descendieron dos sujetos, quienes intentaron subir por la fuerza al hombre al automóvil.

Si bien la víctima logró huir inicialmente y corrió hasta las inmediaciones de Huánuco con Montau, fue alcanzado por los individuos, reducido y finalmente subido al vehículo, que escapó rápidamente del lugar.

Minutos más tarde, ya durante la madrugada, la pareja del hombre recibió un mensaje vía WhatsApp con una fotografía de la víctima. En la imagen se le veía amarrado de pies y manos y con evidentes signos de agresión.

Qué se sabe del secuestro que sacudió a Independencia

En el mismo mensaje, los captores exigieron el pago de $30 millones en efectivo y la entrega de joyas personales para concretar la liberación. Además, indicaron que la transacción debía realizarse de manera presencial en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

Asimismo, vecinos del sector confirmaron lo ocurrido ya que una residente del edificio relató a T13 que los sujetos se llevaron al hombre en un vehículo rojo cuando la mujer regresaba junto a su hija pequeña.

Tras la denuncia realizada por la pareja de la víctima durante la madrugada del miércoles, el fiscal de turno instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Robos (BIPE) Centro Norte de la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente a su unidad Antisecuestros, que quedó a cargo de las indagatorias.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas y el paradero del hombre continúa siendo desconocido.