Orrego llamó a investigar a la Fiscalía de Antofagasta por “montar un caso falso contra una autoridad inocente”

El gobernador espera que el Ministerio Público se enfoque en investigar “dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la Fundación ProCultura se apropió indebidamente”.

Claudio Orrego habló por primera vez luego de que la Corte de Apelaciones, de forma unánime, desestimara su desafuero, anotando una nueva derrota para la Fiscalía de Antofagasta.

Ante esta decisión, el gobernador de la Región Metropolitana indicó que la “Fiscalía de Antofagasta decidió acusarnos fundada en gravísimos errores de hecho y de derecho, tratando de vincularnos a la comisión de graves delitos”.

“Esperamos que luego del categórico fallo del día de ayer (martes), que es absolutamente inédito porque la unanimidad de los 24 ministros de la Corte de Apelaciones rechazaron la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta, (…) hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo después de más de dos años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente“, agregó.

Junto con eso, Claudio Orrego espera que “la Fiscalía de Antofagasta haga lo que todos esperamos y que nosotros como querellantes de esta causa también esperamos, que investigue dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la Fundación ProCultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental”.

Por lo mismo, la autoridad regional dejó en claro que junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) no descansarán hasta recuperar el dinero.

Orrego “engañado” por ProCultura

Consultado por si se sintió engañado por la Fundación ProCultura, Claudio Orrego reconoció que “claramente fuimos engañados. Cuando uno le entrega dinero público a una fundación, universidad o corporación, lo que uno espera es el fiel cumplimiento de las obligaciones de ese convenio. Ahora, el primer año el programa funcionó, pero cuando dejó de funcionar nosotros actuamos como tiene que hacerlo cualquier autoridad responsable y diligente, pusimos término al convenio, cobramos las pólizas de seguro que habíamos exigido, y tercero, iniciamos acciones civiles y criminales”.

A pesar de esto, recalcó que “el Gobierno Regional actuó conforme a derecho, el programa Quédate existió y salvó y sigue salvando vidas, y lo más importante, nunca hemos cometido un delito”.

“Esto que hemos probado en el día de ayer lo vamos a probar en todas las acusaciones infundadas y mal intencionadas que políticamente se me han formulado en el último tiempo”, añadió.