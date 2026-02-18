Abogado de Claudio Orrego arremete contra Fiscalía tras rechazo de desafuero: “Inventó un delito”

“La Fiscalía de Antofagasta inventó un caso respecto de una persona inocente, lo que me parece gravísimo”, fue parte del descargo de la defensa de Orrego.

Luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el desafuero del gobernador Claudio Orrego, su abogado, Ciro Colombara, cuestionó duramente a la Fiscalía de Antofagasta, asegurando que “inventó un caso de una persona inocente”.

En diálogo con Radio Pauta, el jurista comenzó diciendo que “habrá que esperar la sentencia y analizarla, pero obviamente significa que no habían ni siquiera indicios menores o mínimos o antecedentes suficientes para avanzar en despojarlo del fuero y proceder a su formalización”. Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión de la Corte fue de manera unánime.

Siguiendo en esa línea, Colombara expuso “ratificó lo que nosotros sostenemos: la Fiscalía de Antofagasta inventó un caso respecto de una persona inocente, lo que me parece gravísimo”.

Los cuestionamientos del abogado de Orrego a la Fiscalía tras rechazo de desafuero por Caso ProCultura

Por otro lado, criticó que el Ministerio Público presentara la solicitud en Antofagasta y no en Santiago en un principio. “Los tribunales competentes para esta discusión son los de Santiago, en eso nos dio la razón los juzgados de garantía de Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los juzgados de garantía de Santiago y también la Corte de Apelaciones de Santiago”, expresó.

Además, el abogado de Orrego afirmó que “lo que se hizo aparte de hacer una imputación falsa fue desarrollar una campaña de filtración selectiva de partes de la carpeta de investigación con el objeto de generar en la opinión pública y también en los tribunales la idea de que existía una culpabilidad, una responsabilidad del gobernador en circunstancias que no era así”.

A lo que añadió: “La Fiscalía de Antofagasta encabezada por el señor Juan Castro, que es el fiscal regional y que no apareció en ninguna de las audiencias que se realizaron en este caso, inventó un delito, inventó una acusación, filtró a la prensa durante meses información parcelada de la carpeta de investigación y desconozco cuáles han sido las motivaciones, pero me parece que la Fiscalía Nacional deberá investigar qué es lo que hay detrás de lo que ocurrió en este caso”.

“Aquí se siguió una línea equivocada, se hizo una imputación falsa y a quien hay que investigar es a las personas de ProCultura“, complementó.

Respecto a una posible acción legal producto de las filtraciones, el abogado señaló que “hoy día se abren muchas posibilidades, pero cualquier decisión a ese respecto deberá ser tomada y comunicada por el gobernador Claudio Orrego”.