Portazo para Fiscalía: Corte rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego en Caso ProCultura

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó de manera unánime la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta, la cual buscaba poder formalizar a Claudio Orrego.

Este martes, la Fiscalía sufrió un nuevo revés luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, en el marco de la investigación por Caso ProCultura.

De esta forma, el Ministerio Público recibió un portazo en su intención de perseguir penalmente a la autoridad metropolitana y no podrá avanzar a una eventual formalización. Esta determinación se tomó de forma unánime.

El presidente del tribunal de alzada capitalino, Fernando Carreño Ortega, comunicó la decisión a ambas partes, cuya sentencia se dará a conocer posteriormente, la cual será redactada por la ministra Sandra Araya.

Tras la audiencia, el fiscal Cristián Aguilar mencionó que “no conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos referirnos a los argumentos“.

Nuevo revés para Fiscalía en Caso ProCultura tras rechazo de desafuero de Claudio Orrego

Por esta causa, la Fiscalía formalizó a cinco imputados el pasado 3 de febrero: Alberto Larraín (fundador de ProCultura), María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quienes quedaron con arraigo nacional.

En este marco, se está investigando el traspaso de 1.686 millones de pesos asignados en 2022 desde el Gobierno Regional (GORE) de Santiago a ProCultura. Lo anterior, con el objetivo de ejecutar un programa de prevención del suicidio denominado Quédate.

De acuerdo al Ministerio Público, la fundación no tenía experiencia en esta área, asegurando que el convenio se materializó solamente por la estrecha relación entre Alberto Larraín y Claudio Orrego.

Por su parte, el abogado defensor, Ciro Colombara, se mostró satisfecho con “el hecho de que el desafuero haya sido rechazado de manera unánime”.

“Todos los ministros y ministras estuvieron de acuerdo en que aquí no ha habido conducta penalmente reprochable de ningún tipo. Nosotros sostenemos que no ha habido ni siquiera una infracción administrativa o de ninguna naturaleza”, expresó el jurista.

Respecto a la Fiscalía de Antofagasta, el defensor sostuvo que “hubo un error gravísimo al imputar una conducta inexistente al gobernador al desprestigiarlo durante meses”.

“Hubo filtraciones interesadas parciales, pero siempre todas las decisiones judiciales nos dieron la razón; la de hoy día viene, esperamos cerrar un capítulo y, evidentemente, esa es una decisión (una posible acción legal contra Fiscalía) que el gobernador Claudio Orrego deberá tomar en su minuto”, concluyó.